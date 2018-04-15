Россия готова сотрудничать с Лигой арабских государств для обеспечения региональной безопасности – Путин

Президент РФ Владимир Путин в приветствии странам Лиги арабских государств отметил, что РФ готова развивать взаимодействие с ЛАГ для обеспечения региональной безопасности, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности,— сказал Путин.

И подчеркнул, что рассчитывает, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.) в Сирии и Ираке,«мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач»,

В сообщении президента России подчеркивается, что встреча проходит на фоне непростой ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановка требует от международного сообщества совместных усилий и повышает востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств.

Путин в телеграмме также заявил, что следует продолжать борьбу с терроризмом «при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности арабских государств». По словам Владимира Путина, Россия исходит из того, что на Ближнем Востоке долгосрочная нормализация обстановки невозможна без фундаментального решения палестинской проблемы. Он отметил, что все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе.

В завершение президент РФ выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество между Россией и ЛАГ отвечает общим интересам государств, а кроме этого, оно обеспечит упрочение мира и стабильности.

Саммит Лиги арабских государств проходит в воскресенье в саудовском Дахране на фоне эскалации ситуации в Сирии.