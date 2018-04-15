США стали лидером по числу участников «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» по русскому языку расширяет границы. В этот раз он объединил 76 стран и более тысячи городов. Традиционно, кроме России, его писали в Германии, Прибалтике и США, причем США стали лидерами по числу участников за границей. Впервые диктант писали в Катаре, Коста-Рике, Панаме, Венгрии и Сирии. Многие признавались в любви к русской культуре.

«Я начала учить русский, потому что захотела узнать больше о России. Я слышала о том, какое большое значение имеет российская культура, но сама о ней ничего не знала. Я хочу лучше узнать страну, ее культуру и язык, который мне очень понравился», - рассказала Сефора, участница «Тотального диктанта» во Франции.

В большинстве случаев диктант писали в аудиториях вузов, школ и библиотек. Но были и совершенно необычные места. На Северном Кавказе в горах Домбая свою грамотность проверила группа альпинистов. В небе участниками образовательного проекта стали пассажиры трех самолетов. «Тотальный диктант» добрался даже до орбиты. Космонавт Олег Артемьев писал его на МКС.

Не отстали и футбольные болельщики. В год проведения Чемпионата мира к «Тотальному диктанту» присоединился домашний стадион «Санкт-Петербург» футбольного клуба «Зенит». А во Владивостоке, столице проекта, участниками стали даже дельфины.