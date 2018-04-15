Тереза Мэй объяснила участие Британии в ударе по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем Twitter разместила видеообращение, в котором объяснила, почему США, Великобритания и Франция приняли участие в военном операции в Сирии.

«Тереза Мэй основывалась на значительной части информации, в том числе разведки, указывающей, что сирийский режим несет ответственность за нападение на Думу, которое привело к удару в субботу со стороны Великобритании, Франции и Соединенных Штатов», - говорится в Twitter премьер-министра Великобритании.

В видеообращении говорится, что Великобритания, США и Франция приняли решение нанести удар по Сирии на основе значительного объема информации (в том числе данных разведки), которая свидетельствовала об ответственности сирийского режима за атаку в Думе. В частности, в заявлении говорится, что химическая бомба была сброшена с вертолета, а у оппозиции нет ни вертолетов, ни химических бомб.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что основной причиной нанесения авиаудара по объектам на территории Сирии стало желание пресечь использование химического оружия в мире.