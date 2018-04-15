Трусы и непрофессионалы – эксперт прокомментировал атаку США на Сирию
Запад в лице Франции, Великобритании и США продемонстрировал свою трусливую позицию, совершив атаку на Сирию. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
«Мы сейчас видим абсолютно трусливую позицию, которую демонстрирует объединенный Запад в лице Франции, Англии и Америки», - сказал эксперт.
Политолог отметил, что руководство этих стран несостоятельно в качестве внутриполитических деятелей, и, по мнению специалиста, таким образом оно пытается это компенсировать.
«Очень жалко, что Франция присоединилась к этому спектаклю», - отметил Рафаэль Ордуханян.
По мнению эксперта, после атаки на Сирию Западная Европа оказалась на пороге совершения новых терактов, поскольку мусульманский мир обязательно ответит на агрессию.
«Мы стоим в преддверии новых террористических актов в Западной Европе, и не анализировать и не знать это – это просто преступно», – заявил специалист.
При этом Ордуханян подчеркнул, что «нанесение ударов по Сирии – это не только непрофессионализм и некомпетентность, но еще и элементарная трусость и недальновидность».
«Мы имеем дело с непрофессионалами, мы имеем дело с трусами», - резюмировал политолог-американист.
В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия.
Ранее Запад обвинил сирийское руководство в химической атаке, которая якобы была совершена в городе Дума. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.
После агрессии против Сирии, специалисты американской Ассоциации по контролю над вооружениями выразили обеспокоенность в связи с тем, что ракетный удар по САР был предпринят без специального разрешения Конгресса США.