Трусы и непрофессионалы – эксперт прокомментировал атаку США на Сирию

Запад в лице Франции, Великобритании и США продемонстрировал свою трусливую позицию, совершив атаку на Сирию. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Мы сейчас видим абсолютно трусливую позицию, которую демонстрирует объединенный Запад в лице Франции, Англии и Америки», - сказал эксперт.

Политолог отметил, что руководство этих стран несостоятельно в качестве внутриполитических деятелей, и, по мнению специалиста, таким образом оно пытается это компенсировать.

«Очень жалко, что Франция присоединилась к этому спектаклю», - отметил Рафаэль Ордуханян.

По мнению эксперта, после атаки на Сирию Западная Европа оказалась на пороге совершения новых терактов, поскольку мусульманский мир обязательно ответит на агрессию.

«Мы стоим в преддверии новых террористических актов в Западной Европе, и не анализировать и не знать это – это просто преступно», – заявил специалист.

При этом Ордуханян подчеркнул, что «нанесение ударов по Сирии – это не только непрофессионализм и некомпетентность, но еще и элементарная трусость и недальновидность».

«Мы имеем дело с непрофессионалами, мы имеем дело с трусами», - резюмировал политолог-американист.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия.

Ранее Запад обвинил сирийское руководство в химической атаке, которая якобы была совершена в городе Дума. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.

После агрессии против Сирии, специалисты американской Ассоциации по контролю над вооружениями выразили обеспокоенность в связи с тем, что ракетный удар по САР был предпринят без специального разрешения Конгресса США.