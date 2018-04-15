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Военно-технологический вес США падает - МИД РФ

Роман Захаров
13:34 15.04.2018
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали атаку США и их союзников на Сирию.
Военно-технологический вес США падает - МИД РФ
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

Военно-технологический вес США неизменно падает, и Вашингтону придется договариваться с Москвой. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел.

«Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования просуществовал не больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», - сказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).  

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии вопреки собственному законодательству. При этом в МИД РФ подчеркнули, что ответ на попытку силового давления со стороны Вашингтона у Москвы есть.

«Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России. Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть», - заявил Ермаков.

В Министерстве иностранных дел РФ также рассказали, что есть основания полагать, что после того, как США нанесли удар по САР, Белый дом пойдет на активизацию диалога с Кремлем.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия.

Ранее Запад обвинил сирийское руководство в химической атаке, которая якобы была совершена в городе Дума. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.

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