В Швейцарской лаборатории ответили Лаврову на заявление о химикате BZ

В швейцарской лаборатории уклончиво прокомментировали заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что в действительности, согласно полученным ее специалистами результатам, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили не «Новичком», а веществом BZ, находящимся на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

«Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – ред.), мы не можем независимо комментировать это», — говорится в сообщении сотрудников лаборатории в Twitter.

Научные сотрудники подчеркнули, что лишь специалисты ОЗХО «могут дать комментарий по утверждению» Лаврова.

«Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун (лаборатория в Великобритании – ред.) идентифицировал вещество. Портон-Даун, как и Шпиц — это назначенные лаборатории ОЗХО», — сообщили в лаборатории.

При этом ученые отметили, что «стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, судя по клинической картине, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию поразило отравляющее вещество BZ производства НАТО.