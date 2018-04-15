Асад рассказал, чем войска Сирии отразили агрессию Запада

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что сирийские Вооруженные силы отразили американскую агрессию ракетами 70-х годов. Об этом рассказал координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

Представитель ГД РФ отметил, что, по словам Асада, атака США и их союзников на Сирию сплотила не только народы РФ и САР, но и все народы, которые руководствуются нормами международного права.

Как рассказал Дмитрий Саблин, во время встречи с российскими парламентариями президент Сирии заявил, что для восстановления САР власти ждут компании из РФ, у которых, по словам сирийского лидера, будут все преференции. При этом Башар Асад уверен, что на восстановление Республики понадобится не менее 10-15 лет.