Асад отметил превосходство русского оружия

Президент Сирии Башар Асад положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным. Такое заявление сделал член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с сирийским лидером.

Депутат отметил, что встреча с Асадом прошла конструктивно. По словам Железняка, представители РФ и глава САР в ходе беседы обсудили сохранение исторического наследия в Сирии, которые пытались уничтожить террористы.

В свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая также принимала участие во встрече, заявила президент Сирийской Арабской Республики назвал удары Запада по САР агрессией.