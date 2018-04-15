В США ракетный удар по Сирии назвали нарушением международного права

Удары США, Великобритании и Франции по Сирии противоречат международному праву и американской конституции. Это следует из заявления руководителей американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.

Специалисты, в частности, выражают обеспокоенность в связи с тем, что ракетный удар по Сирийской Арабской Республике был предпринят без специального разрешения конгресса США.

«Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран», — заявляют эксперты.

Главы Ассоциации по контролю над вооружениями при этом отметили, что США могут применить силу в том числе и против Северной Кореи, что, по их мнению, «может привести к использованию ядерного оружия».

Эксперты также предупредили, что заявления американского лидера о возможности дальнейшей военной операции несут риск прямой конфронтации с РФ. По их словам, если Дональд Трамп собирается «продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России», то ему необходимо пойти в конгресс США, чтобы запросить разрешение на использование военной силы.

Специалисты выразили обеспокоенность, что нападение на САР идет вразрез с международным правом.

«Устав ООН запрещает угрозы или применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. В этой части Устава ООН находятся три исключения, ни одно из которых не попадает под данный случай: Дамаск не давал согласия на авиаудары; американский Совбез не санкционировал авиаудары; и США не действуют в порядке самообороны», — сказано в заявлении.

Дэрил Кимболл и Том Кантримэн также обратились к Белому дому с призывом вернуться к политическому процессу на базе ООН и представить неопровержимые доказательства применения химоружия властями Сирии, чтобы в случае необходимости мировое сообщество могло принять решение об операции через ООН.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия. По САР было выпущено свыше 100 ракет, большую часть из которых отразили комплексы сирийских ПВО.

Ранее Запад обвинил руководство Сирии в осуществлении химатаки, которая якобы была совершена в городе Дума. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.