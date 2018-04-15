Опубликованы эксклюзивные кадры подземных городов террористов в Восточной Гуте

За годы под властью террористов вся Восточная Гута стала огромным укрепрайоном, опасным для всякого, кто был против боевиков. Корреспондент «Звезды» побывал в местечке Эйн-Тарма, где бойцы сирийской армии показали ему тоннели, в которых укрывались их злейшие враги - снайперы боевиков.

Стрелки контролировали улицу, а когда вошла сирийская армия, террористы начали стрелять по ногам ее солдат.

На эксклюзивных кадрах можно увидеть дороги, которые раньше в СМИ никогда не показывали. Эти подземные ходы практически невозможно заметить ни с воздуха, ни с земли. Их случайно вскрывали, когда сверху падала мина и пробивала асфальт, и выяснялось, что там находятся целые подземные города.

Ходить по тоннелям опасно и сейчас. Многие места заминированы. Изощренные ходы выводят на поверхность. К снайперским позициям, замаскированным в разрушенных домах.