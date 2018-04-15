Разработчик «Новичка» рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свидетельствует о том, что во время инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не использовалось вещество «Новичок». Такое заявление сделал один из разработчиков системы химоружия «Новичок», к которой Великобритания приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

«Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же», - приводит РИА Новости слова Ринка.

Специалист при этом отметил, что «сам "Новичок" — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются». По словам разработчика химического оружия, если «найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок"».

Леонид Ринк при этом подчеркнул, что если бы для отравления Скрипалей использовался «Новичок», специалисты ОЗХО нашли бы разные компоненты, которые имеют свойство со временем распадаться на нетоксичные составляющие. Однако, по словам эксперта, тогда бы они не смогли говорить о покушении с использованием токсичного вещества.

Как уверяет Ринк, в этой части заявление ОЗХО, противоречит словам другого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова, который проживает в США, о том, что высокая влажность Великобритании могла уменьшить летальность вещества.

«Это справедливое замечание, потому что "Новичок" — это очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, от щелочей, от всего», - сказал Ринк.

При этом он отметил, что «тогда специалисты должны были найти продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества».

Ранее сообщалось, что специалисты ОЗХО представили свой доклад. Они определили, что при покушении на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.