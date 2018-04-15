Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разработчик «Новичка» рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей

Роман Захаров
10:21 15.04.2018
По словам Леонида Ринка, Скрипалей отравили не веществом А234.
Разработчик «Новичка» рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей
Фото: Andrew Parsons /ZUMAPRESS /Globallookpress

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свидетельствует о том, что во время инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не использовалось вещество «Новичок». Такое заявление сделал один из разработчиков системы химоружия «Новичок», к которой Великобритания приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

«Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же», - приводит РИА Новости слова Ринка.

Специалист при этом отметил, что «сам "Новичок" — это сложное нервно-паралитическое вещество, состоящее из смеси большого количества разных компонентов и добавок, которые по-разному разлагаются». По словам разработчика химического оружия, если «найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок"».

Леонид Ринк при этом подчеркнул, что если бы для отравления Скрипалей использовался «Новичок», специалисты ОЗХО нашли бы разные компоненты, которые имеют свойство со временем распадаться на нетоксичные составляющие. Однако, по словам эксперта, тогда бы они не смогли говорить о покушении с использованием токсичного вещества.

Как уверяет Ринк, в этой части заявление ОЗХО, противоречит словам другого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова, который проживает в США, о том, что высокая влажность Великобритании могла уменьшить летальность вещества.

«Это справедливое замечание, потому что "Новичок" — это очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, от щелочей, от всего», - сказал Ринк.

При этом он отметил, что «тогда специалисты должны были найти продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества».

Ранее сообщалось, что специалисты ОЗХО представили свой доклад. Они определили, что при покушении на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Дата15.04.2018, 10:06
Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
«Панцирь» и С-300 нашли и уничтожили воздушные цели условного противника
Дата14.04.2018, 02:45
«Панцирь» и С-300 нашли и уничтожили воздушные цели условного противника
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Дата13.04.2018, 16:11
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Дата13.04.2018, 12:31
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
Дата13.04.2018, 15:32
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
10:21 В стране и мире
Разработчик «Новичка» рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей
06:57 В стране и мире
В Совфеде прокомментировали итоги голосования в Совете Безопасности ООН по Сирии
05:45 В стране и мире
Видео
Москвичи возлагают цветы к посольству Сирии
03:43 В стране и мире
В Пентагоне назвали количество выпущенных по Сирии ракет
03:14 В стране и мире
Видео
Западная коалиция распространила свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.