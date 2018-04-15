Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2018»

В Москве завершился финал конкурса «Мисс Россия - 2018», его победительницей стала девушка из Республики Чувашия. Самой красивой девушкой страны признали 18-летнюю жительницу Чувашии Юлию Полячихину

Победительница получила корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями, а также денежный премию в размере 3 млн рублей, сообщается на официальном сайте конкурса.

Между тем Полячихина также получит шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Титула первой вице-мисс удостоилась Виолетта Тюркина из Белгорода, второй вице-мисс стала Наталья Строева из Республики Саха (Якутия).