Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
Обладательницей титула стала представительница Республики Чувашия.
Фото: Polyachikhina / ВКонтакте
В Москве завершился финал конкурса «Мисс Россия - 2018», его победительницей стала девушка из Республики Чувашия. Самой красивой девушкой страны признали 18-летнюю жительницу Чувашии Юлию Полячихину
Победительница получила корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями, а также денежный премию в размере 3 млн рублей, сообщается на официальном сайте конкурса.
Между тем Полячихина также получит шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
Титула первой вице-мисс удостоилась Виолетта Тюркина из Белгорода, второй вице-мисс стала Наталья Строева из Республики Саха (Якутия).