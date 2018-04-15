Почти все последствия субботней бомбардировки Сирии устранены

Спустя сутки после ракетного обстрела в Дамаске и окрестностях уже совсем ничто не напоминает о вчерашней атаке. В Сирии воскресенье традиционно первый рабочий день недели и жители столицы с утра идут по своим делам.

Где-то, на тех военных объектах, куда американские ракеты все же, несмотря на усилия сирийских ПВО, долетели, начинаются работы по восстановлению. Накануне появились кадры того как выглядит авиабаза Мезе. Это ключевое место базирования сирийских ВВС. Разрушения там совсем незначительные. И видно, что аэродром снова прикрывает система С-200.

О том как изменилась Сирийская система ПВО за последнее время говорит и судьба военного аэродрома Шайрат. Почти год назад американцы уже атаковали его «Томагавками» и тогда, многие ракеты достигли цели, нанеся урон. Сейчас же все 12 пусков перехвачены. Всего же, как подсчитали, весь этот малоэффективный залп обошелся Вашингтону в 150 миллионов долларов.

В самой Сирии, за 7 лет привыкшей к обстрелам со стороны террористов и западных стран, этот ночной бой в небе над Дамаском восприняли как победу. Вчера до позднего вечера люди собирались на площадях ездили в автомобилях с сирийскими флагами. И действительно, было ощущение что в стране настоящий праздник.