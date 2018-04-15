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Удар по Сирии показал военную недееспособность Европы - СМИ

Роман Захаров
08:55 15.04.2018
По мнению журналиста Ульриха Ладурнера, Евросоюз не может принимать однозначные решения, которых требует война, и не последнюю роль в этом играет раскол в вопросе отношений с Россией.
Удар по Сирии показал военную недееспособность Европы - СМИ
Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com/Globallook

Ракетные удары США и их союзников по Сирии в очередной раз выявили неготовность Евросоюза вести какие-либо боевые действия.

Как пишет Die Zeit, ЕС не может принимать однозначные решения, которых требует война. И не последнюю роль в этом, по словам авторов материала, играет раскол в вопросе отношений с РФ.

«Когда дело доходит до войны, Европейский союз тут же выбывает из игры — так случилось в 2003 году в Ираке, в 2011 — в Ливии, и сегодня, когда США, Франция и Великобритания совершили ракетные удары по Сирии», - сообщает издание.

Как поясняет автор статьи Ульрих Ладурнер, проблема в том, что вооруженные конфликты требуют однозначных решений. По его словам, в вопросах начала боевых действий нет пространства для лавирования, а для ЕС оно жизненно необходимо.

«Ведь по-другому сохранить целостность Евросоюза, в который входят 28 стран, было бы невозможно. Именно поэтому ЕС не создан для недвусмысленности войны», - пишет газета.

Однако, как уверяет немецкий журналист, такое положение вещей должно поменяться. По словам Ладурнера, в соседних с Европой странах идет война и ЕС должен укрепить свою оборону, в противном случае это может плохо завершиться. Как отмечает сотрудник газеты, он выступает не за подстрекающий к войнам Евросоюз, а за ЕС, который может отстаивать и продвигать свои интересы на мировой арене.

Как продолжает издание, если за последние полтора года в какой-то сфере и наблюдается прогресс, так это в сфере укрепления обороноспособности, однако пока лишь на начальном этапе. При этом, по мнению автора, «перемена в сознании уже произошла». В газете уверены, что ЕС необходима ближневосточная стратегия, но для этого ему не хватает средств и единства. Ладурнер уверяет, что Европа не относится к влиятельным игрокам в САР и в ближайшем будущем на эту роль Евросоюзу рассчитывать не стоит.

В материале также подчеркивается, что США утратили свое влияние на Ближнем Востоке, где основным игроком стала Россия.

«Получается, что ЕС необходимо выработать стратегию в отношениях с Кремлем, ведь на данный момент ее не существует», - сообщает газета.

Издание при этом отмечает, что Евросоюз глубоко расколот в вопросе отношений с РФ. По мнению Die Zeit, об этом говорит конфликт из-за «Северного потока — 2», а также тот факт, что после отравления британского шпиона Сергея Скрипаля санкции в отношении России поддержали лишь 14 государств, входящих в ЕС.

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