Теперь США даже не затрудняют себя демонстрацией пробирки – политолог об атаке на Сирию

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о ракетном ударе по Сирии, нанесенном США и их союзниками 14 апреля. Тогда по САР было выпущено свыше 100 ракет, большую часть из которых отразили комплексы сирийских ПВО.

Вероника Крашенинникова:

«Дональд Трамп нанес очередной удар по Сирии. Никакие доказательства провокаций не помешали американской агрессии. Не помешало также отсутствие доказательств применения химического оружия. Не помешал американский конгресс. Не помешают и инспектора Организации по запрещению химического оружия, которые вчера должны были начать свою работу в Сирии. Не помешают предупреждения генсекретаря ООН об угрозе полномасштабной военной эскалации в Сирии. Трамп готов, как он говорит, "наказывать" несогласных — исступленно, яростно, посреди ночи. В этот раз администрация США даже не затруднила себя демонстрацией пробирки с белым порошком.

Самовлюбленный Трамп с тотальной убежденностью дилетанта считает, что ему удастся всех подмять под себя. Трамп ожидал, что Россия передаст ему Башара Асада в наручниках и откажется от партнерства с Ираном. Вот с такой Россией Трамп хотел "ладить". Но такая Россия существует только в иллюзиях Трампа. По мере того, как Трамп будет терять свои иллюзии, он будет мстить все более злобно и яростно.

Мой прогноз — конечно, Вашингтон, при всей своей наглости и агрессивности, не посмеет ударить по тем объектам, где могут находиться российские военные. Даже если у Трампа чешутся руки "наказать", как он говорит, Россию. Сдерживающее действие оказывают на буйного президента американские военные».