Видеокамеры запечатлели «аномальное явление» возле МКС

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнародовал видео, на котором, как уверяет специалист, запечатлено аномальное явление.

По словам ученого, он смотрел прямую трансляцию с веб-камеры, расположенной на борту МКС, и заметил странный объект возле земной орбиты.

«Этот неопознанный объект появился возле МКС и "выплюнул" крупный шар, который стремительно приблизился к орбитальной станции», - говорит Уоринг.

По словам ученого, после этого «материнский корабль исчез из виду, то есть наверняка перешел в режим камуфляжа».

Отметим, что подобные аномалии возле МКС мистически настроенные энтузиасты замечают довольно часто. В Интернете постоянно появляются фотографии и видеозаписи таких «аномалий».

Скотт Уоринг уверен, что инопланетяне почему-то перестали прятаться и «лезут» в объективы, чтобы жители Земли понимали, что у них есть соседи во Вселенной.

В свою очередь NASA подобные фото и видео комментировать просто отказываются. При этом стоит отметить, что прямых доказательств того, что попавшие в объективы камер объекты являются инопланетными - нет.