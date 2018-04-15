В Минтрансе прорабатывают ответ на санкции США

Россия работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта. Соответствующее заявление сделал глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, какие ответные меры экономического характера в отношении США может предпринять российская сторона в сфере транспорта.

Ранее Министерство финансов США обнародовало «кремлевский список», куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские бизнесмены. Всего в этот список внесено свыше 200 человек, в том числе глава Минтранса РФ Максим Соколов, руководители РЖД и «Аэрофлота» Олег Белозеров и Виталий Савельев. Документ не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Вашингтона могут быть введены в будущем.

В свою очередь в Государственную Думу был внесен проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении РФ. Как заверили депутаты, ответные шаги на санкции Вашингтона не затронут российских граждан.