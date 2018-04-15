Минобороны Великобритании рассказало о «стратегических целях» России в Сирии

В планы Великобритании, США и Франции не входил «срыв стратегических целей» РФ в Сирии в ходе скоординированного удара по территории ближневосточной страны. Соответствующее заявление сделал британский министр обороны Гэвин Уильямсон, не уточнив при этом какие именно цели Москвы в САР он считает таковыми.

Как сообщает The Times, глава Минобороны Британии вновь напомнил, что удары стали ответом на химатаку в Восточной Гуте, которую якобы осуществил Дамаск. Министр также добавил, что ситуацию в Сирии возможно разрешить лишь политическим путем.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия. По САР было выпущено свыше 100 ракет, большую часть из которых отразили комплексы сирийских ПВО.

Как заявил президент России Владимир Путин, РФ самым серьезным образом осуждает удары западной коалиции по Сирии.