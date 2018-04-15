В Совфеде прокомментировали итоги голосования в Совете Безопасности ООН по Сирии

Исход голосования по российскому проекту резолюции по Сирии в СБ ООН был предсказуемым. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, отметив, что позиция одного из участников его удивила.

«Исход голосования, хотя и он должен был бы по всей логике происходящего, если оставаться объективными и честными, оказаться иным. К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределен не существом вопроса, но жесткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Председатель комитета Совфеда по международным делам отметил, что за документ проголосовали Китай и Боливия, в то время как Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.

«Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал», — добавил Косачев, при этом не уточнив, чья именно позиция стала для него неожиданностью.

Ранее российская сторона распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников». Проект резолюции также требует от Соединенных Штатов и союзников незамедлительно прекратить агрессию в отношении САР и воздержаться от дальнейшего применения силы в нарушение Устава ООН и международного права. Однако Совбез ООН отклонил резолюцию России, поскольку она не получила большинства голосов.

Напомним, в субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия. По САР было выпущено свыше 100 ракет, большую часть из которых отразили комплексы сирийских ПВО.

Позже официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт назвала условия для возвращения к переговорам с Сирией.