В Госдепе назвали условия для возвращения к переговорам с Сирией

Возвращение к диалогу с сирийским руководством в женевском формате возможно лишь при декларировании «запасов химического оружия», якобы находящихся у правительства САР. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Сирийский режим может сделать несколько вещей. Во-первых, он может задекларировать все оставшиеся запасы химического оружия и все касающиеся этого программы», — приводит Fox News слова Науэрт.

По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, после ракетных ударов Дамаск может поменять свое отношение к химическому оружию. Науэрт также выразила надежду, что так в итоге и произойдет.

Как пообещала представитель Госдепа, в этом случае США окажут помощь Сирии для вступления в Женевский мирный процесс, а также для достижения «того кажущегося сейчас далеким этапа, когда они смогут провести выборы и начать этап восстановления» государства.

Напомним, в субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия. По САР было выпущено свыше 100 ракет, большую часть из которых отразили комплексы сирийских ПВО.