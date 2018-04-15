Москвичи возлагают цветы к посольству Сирии

Сирия пострадала от ракетного удара США и их союзников. Для многих этот удар стал неожиданностью. Жители Москвы поддержали народ Сирии, и понесли цветы к зданию посольства республики в Мансуровском переулке.

На ступеньках возле главного входа начали появляться букеты. Жертв среди мирного населения и военнослужащих нет, но в этот сложный день москвичи сочли своим долгом поддержать сирийцев.

Напомним, ранее произошедший ракетный удар западной коалиции по Сирии обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции Владимир Путин и Раджеп Эрдоган. В ходе беседы обсуждалось обострение сложившейся ситуации.