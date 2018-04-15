В Киеве прогремел взрыв
В результате происшествия пострадавших нет. Взрыв прогремел возле здания «Киевэнерго».
Фото: Поліція Києва / Facebook
В Святошинском районе Киева прогремел взрыв. Уточняется, что инцидент произошел возле здания «Киевэнерго».
Согласно сообщениям пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева, данные о взрыве поступили в дежурную часть в 00:40 на проспекте Победы, 93.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Поврежден лишь фасад здания, сообщается на официальной странице украинской полиции в Facebook.
Согласно предварительным выводам местной полиции, злоумышленник мог использовать гранату.
В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются, а также ведется розыск причастных ко взрыву.
Ранее в центре Киева неизвестные открыли огонь из гранатомета.