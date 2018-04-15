СК РФ ведет проверку по факту обрушения потолка в ТЦ под Челябинском

В одном из отделов торгового комплекса в городе Миасс Челябинской области обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Согласно сообщению ведомства, с места происшествия была госпитализирована женщина.

«В субботу в 19:25 мск в торгово-развлекательном комплексе города Миасс произошло частичное обрушение гипсокартонного потолка в отделе на втором этаже. В результате происшествия пострадала женщина, она была госпитализирована», - говорится в сообщении МЧС.

Вместе с тем уточняется, что дальнейшего повреждения конструкции при обрушении потолка не последовало.

Как рассказали в Следственном комитете РФ по региону, в настоящее время по факту обрушения проводится проверка.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь», - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

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