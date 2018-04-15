Rolls-Royce хочет поучаствовать в создании нового российско-китайского самолета

Российская объединенная авиастроительная корпорация и Китайская корпорация гражданского авиастроения намерены совместно построить широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929. Британское предприятие Rolls-Royce хочет стать частью проекта и намерено поставлять для самолета двигатели.

«Мы относимся очень серьезно к этому. Мы хотим быть поставщиком двигателя. Самолет CR929 создаст хорошую позитивную конкуренцию и инновационные возможности для авиационной промышленности. CR929 – это отличный самолет. Мы хотим предложить то, что мы уже знаем. Это двигатель с последними проверенными технологиями. Мы хотим гарантировать коммерческий успех новой модели самолета», — цитируют РИА Новости представителя компании Rolls-Royce Пола Стейна.

Российская и китайская компании собираются представить произведенный самолет через 10 лет. Лайнер должен вместить в себя 250-300 пассажиров и обязан стать конкурентом самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — Airbus и Boeing. Стоимость проекта в данный момент оценивается примерно в 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось о начале этапа предварительного проектирования совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.