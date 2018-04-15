Обледенелые деревья и отмена сотни авиарейсов: на Торонто обрушился ледяной дождь

В аэропорте канадского города Торонто были отменены 430 рейсов в связи с ледяным дождем и туманов.

Из-за непогоды были внесены коррективы в работу учебных заведений. Уточняется, что в ряде университетов и колледжей отменены занятия.

Местные власти призывают водителей к осторожности на дорогах. Как сообщил телеканал CBC, уже зафиксировано более 400 ДТП.

По сообщениям экстренных служб, в городе возможны перебори в электроэнергии в связи с падением обледенелых деревьев на линии электропередач.

Согласно данным метеорологов, к понедельнику, 16 апреля, шторм ослабнет. А до этого момента ожидается сильнейший ветер – местами его скорость достигнет 80 километров в час.

Ранее на автостраде в американском штате Айова из-за гололеда столкнулись 70 авто.