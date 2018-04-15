«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Золотая арка»

Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка».

Кроме того уточняется, что фильм получил приз за режиссуру. Об этом сообщила пресс-служба премии.

Уточняется, что торжественная церемония состоялась в субботу, 14 апреля, в московском Центре оперного пения Галины Вишневской.

«Для нас очень важно чувствовать себя не в изоляции, быть причастными к мировой кинематографии, в частности, того евразийского пространства, которое во многом заряжено общими фобиями, надеждами, чаяниями, мечтами», - рассказал продюсер фильма Александр Роднянский.

Также уточняется, что приз за лучший сценарий получили сразу две картины – речь идет о российском фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова, а также о венгерской картине «О теле и душе» Ильдико Иньеди.

Вместе с тем, жюри отметило такие картины, как «Ноябрь» Райнера Сарнета, «Пророка» Конастантина Попеску, а также фильм «Теснота» Кантемира Балагова.

Специальный приз «Звезда Евразии» получила сербская актриса Миряна Каранович.

Ранее сообщалось, Звягинцев не получил «Оскар» за «Нелюбовь».