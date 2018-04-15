США платят за НАТО — Пушков прокомментировал одобрение странами-участниками Альянса ракетного удара по Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал одобрение ракетного удара по Сирии странами НАТО. Он подчеркнул, что не сомневался в том, что так будет, потому что США являются единственной из всех стран-членов НАТО, которая тратит на Альянс наибольшую долю своего ВВП (3,6%).

«Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США. Ни к международному праву, ни к «самостоятельности» стран-членов это отношения не имеет. США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях», — написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, ранее произошедший ракетный удар западной коалиции по Сирии обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции Владимир Путин и Раджеп Эрдоган. В ходе беседы обсуждалось обострение сложившейся ситуации.