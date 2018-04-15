В Пентагоне назвали число выпущенных по Сирии ракет

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что США и их союзники – Франция и Великобритания, в субботу, 14 апреля, выпустили по Сирии якобы 105 ракет.

При этом в ведомстве также назвали число поражаемых целей.

«Удар был нанесен по трем четко определенным целям», - цитирует слова Маккензи ТАСС.

Маккензи отметил, что в настоящее время США все еще продолжают оценивать нанесенный ущерб.

«Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению», - заключил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ прокомментировали удары США и их союзников- Франции и Великобритании по Сирии. Как рассказали в ведомстве, по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Франции и Великобритании было выпущено более 100 крылатых ракет, а также ракет класса «воздух – земля».