Западная коалиция распространила свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

США и их союзники, Франция и Великобритания, передали странам-участникам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии. В нем осуждается применение химоружия и требуется создать независимый механизм расследования случаев его применения.

Проект призывает сирийские власти обратиться к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Помимо этого, авторы проекта считают необходимыми условиями «прочное перемирие», «беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи» и «медицинские эвакуации в случае необходимости». А чтобы успешной была в том числе и политическая сторона урегулирования, предлагается участие правительства Сирии в «межсирийских переговорах добросовестно, в конструктивной манере и без предварительных условий».

Как сообщает ТАСС, проект резолюции будет обсуждаться в понедельник.

Ранее сообщалось о непринятии резолюции России, призывающей к прекращению агрессии в отношении Сирии Совбезом ООН. Голосование по российскому документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью.