Халтурный обман: разработчик «Новичка» объяснил, почему вещество не могло быть использовано в отравлении Скрипалей

В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери не использовалось вещество «Новичок», что и подтверждает доклад ОЗХО. Об этом сообщил один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

По его словам, если бы в инциденте в Солсбери был использован «Новичок», то Скрипалям не удалось бы отойти от двери своего дома «и на 50 метров».

«Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же», - рассказал он.

По его словам, «Новичок» является сложным нервно-паралитическим веществом, которое состоит из смеси большого числа компонентов и добавок.

«Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок"», - сообщил Ринк.

Вместе с тем, эксперт подчеркнул заявление другого разработчика вещества – Вила Мирзаянова и отметил, что «Новичок» очень зависит от погодных условий, в частности – от влажности.

«Это справедливое замечание, потому что "Новичок" это очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, от щелочей, от всего. Но тогда специалисты должны были найти продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества», - цитирует слова Ринка РИА Новости.

Эксперт также сообщил, что ситуация со Скрипалями – это «халтурный обман», поскольку никто до сих пор не видел их вживую.

«Британцы говорят, что Скрипали очень быстро идут на поправку, но никому не дают посмотреть на них, никто не берет у них интервью, никто не предоставляет для оценки специалистов пробы их крови. Это говорит о том, что вся ситуация со Скрипалями обман, и обман халтурный», - сообщил Ринк.

Кроме того, он отметил, что «Новичок» поражает в том числе глаза, однако подобной информации не было ни в одном из заявлений британской стороны.

«Если бы британцы упомянули этот симптом, то это хоть как-то соответствовало бы легенде», - отметил он.

Ринк также выразил надежду, что ОЗХО должны опубликовать полную версию доклада с названием вещества, которым были отравлены Скрипали.

«Российским представителям обязаны предоставить полный доклад. Вот когда предоставят, тогда мы его посмотрим и изучим», - заключил Ринк.

Ранее глава МИД РФ отметил, что сейчас российская сторона занимается подробным изучением доклада ОЗХО.