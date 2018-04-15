Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Халтурный обман: разработчик «Новичка» объяснил, почему вещество не могло быть использовано в отравлении Скрипалей

Наталия Майорова
03:29 15.04.2018
По словам разработчика вещества «Новичок», Великобритания не учла многих фактов при составлении своей «легенды» об отравлении Скрипалей.
Халтурный обман: разработчик «Новичка» объяснил, почему вещество не могло быть использовано в отравлении Скрипалей
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери не использовалось вещество «Новичок», что и подтверждает доклад ОЗХО. Об этом сообщил один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

По его словам, если бы в инциденте в Солсбери был использован «Новичок», то Скрипалям не удалось бы отойти от двери своего дома «и на 50 метров».

«Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не "Новичок". Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же», - рассказал он.

По его словам, «Новичок» является сложным нервно-паралитическим веществом, которое состоит из смеси большого числа компонентов и добавок.

«Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не "Новичок"», - сообщил Ринк.

Вместе с тем, эксперт подчеркнул заявление другого разработчика вещества – Вила Мирзаянова и отметил, что «Новичок» очень зависит от погодных условий, в частности – от влажности.  

«Это справедливое замечание, потому что "Новичок" это очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, от щелочей, от всего. Но тогда специалисты должны были найти продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества», - цитирует слова Ринка РИА Новости.

Эксперт также сообщил, что ситуация со Скрипалями – это «халтурный обман», поскольку никто до сих пор не видел их вживую.  

«Британцы говорят, что Скрипали очень быстро идут на поправку, но никому не дают посмотреть на них, никто не берет у них интервью, никто не предоставляет для оценки специалистов пробы их крови. Это говорит о том, что вся ситуация со Скрипалями обман, и обман халтурный», - сообщил Ринк.

Кроме того, он отметил, что «Новичок» поражает в том числе глаза, однако подобной информации не было ни в одном из заявлений британской стороны.

«Если бы британцы упомянули этот симптом, то это хоть как-то соответствовало бы легенде», - отметил он.

Ринк также выразил надежду, что ОЗХО должны опубликовать полную версию доклада с названием вещества, которым были отравлены Скрипали.

«Российским представителям обязаны предоставить полный доклад. Вот когда предоставят, тогда мы его посмотрим и изучим», - заключил Ринк.

Ранее глава МИД РФ отметил, что сейчас российская сторона занимается подробным изучением доклада ОЗХО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Удары Запада по Сирии направлены на подрыв работы ОЗХО – постпред при ООН
Дата14.04.2018, 20:28
Удары Запада по Сирии направлены на подрыв работы ОЗХО – постпред при ООН
В Минобороны России рассказали об освобождении сирийской Думы от боевиков
Дата15.04.2018, 01:40
В Минобороны России рассказали об освобождении сирийской Думы от боевиков
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Дата13.04.2018, 16:11
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Дата13.04.2018, 12:31
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
Дата13.04.2018, 15:32
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
03:29 В стране и мире
Халтурный обман: разработчик «Новичка» объяснил, почему вещество не могло быть использовано в отравлении Скрипалей
16:40 В стране и мире
Видео
Российский посол удивился сообщению о слежке спецслужб за Скрипалями
16:10 В стране и мире
Британия рассказала НАТО, почему она обвиняет Россию по делу Скрипалей
14:31 В стране и мире
Видео
Россия обнародует «интересные моменты» из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля» - Лавров
05:03 В стране и мире
Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление Скрипалей этим веществом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:14 В стране и мире
Западная коалиция распространила свой проект резолюции Совбеза ООН по Сирии
01:22 В стране и мире
В Госдепе назвали условие для возвращения к переговорам по Сирии
23:33 В стране и мире
Президенты России и Турции обсудили ракетную атаку по Сирии
20:27 В стране и мире
Видео
Резолюция России по Сирии не принята Совбезом ООН
18:55 В стране и мире
Видео
Вы могли бы дать команду своим ручным террористам прекратить конфликт – Небензя западным партнерам
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.