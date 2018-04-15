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Российские депутаты встретились с влиятельными политическими и религиозными деятелями Сирии

Егор Левин
02:52 15.04.2018
По их мнению, укрепление связей с Россией поспособствует благополучию Сирии.

Делегация депутатов Госдумы России и членов Совета Федерации провела рабочую поездку в Сирийскую Арабскую Республику. Одним из пунктов поездки были встречи с влиятельными религиозными деятелями страны, в частности, среди них был муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун. В разговоре он не обошел стороной ночные ракетные атаки, совершенные Соединенными Штатами, Великобританией и Францией. Муфтий надеется на укрепление связей с Россией, которые поспособствуют благополучию Сирии.

«Звуки этого удара слышали сегодня наши братья из России и видели его своими глазами. Это был удар не только по Сирии. Это был удар по России, по ООН и по всем свободным людям мира. Этот удар со стороны трех государств напоминает нам об эпохе империализма, которая завершилась совсем недавно. И сирийский народ никогда не забудет, что системы ПВО, которыми были сбиты ракеты агрессора — советского производства. Возраст этих систем — 30 лет. И я прошу наших друзей из России предоставить нам новые комплексы ПВО с-300 для того, чтобы мы могли защищать Дамаск и весь остальной мир. И противостоять терроризму во всем мире. Спасибо, Россия!», — сказал муфтий Хассун.

Помимо религиозных, российские депутаты провели ряд встреч и переговоров и с сирийскими политическими деятелями. Совершенная накануне ракетная атака США и их союзников по Сирии не помешала этому.

Между тем, напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал США на то, что своим ударом по Сирии они «обошли» международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируемый уставом ООН. И если бы США захотели, они «могли бы дать команду своим ручным террористам прекратить конфликт» за 24 часа.

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