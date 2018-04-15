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Ракета-носитель Atlas V с миссией для ВС США стартовала с мыса Канаверал

Наталия Майорова
02:37 15.04.2018
Согласно сообщению компании-оператора запуска United Launch Alliance, ракета выведет на орбиту два военных аппарата, на платформе одного из которых размещены не менее пяти экспериментов для ВС США.
Ракета-носитель Atlas V с миссией для ВС США стартовала с мыса Канаверал
Фото: United Launch Alliance / Youtube

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с миссией для космического командования ВВС США. Старт был дан в 02:13 по московскому времени в воскресенье, 15 апреля.

Согласно сообщению компании-оператора запуска United Launch Alliance, ракета выведет на орбиту два военных аппарата.

В частности, речь идет о военном коммуникационном спутнике CBAS, который будет выведен на геостационарную орбиту, а также про космический аппарат EAGLE. Уточняется, что на платформе последнего размещены не менее пяти экспериментов для ВС США.  

Согласно сообщению на официальном сайте компании, примерно через семь часов Atlas V доставит аппараты на место назначения примерно в 39 тысячах километров над экватором Земли.  

Ранее компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с с космическим грузовым кораблем Dragon, на котором находится груз для МКС.  

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