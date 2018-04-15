Глава ФРГ рассказал, без чего шансы на урегулирование ситуации в Сирии «равны нулю»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что без улучшения отношений между Россией и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые. Об этом он сообщил в интервью изданию BILD am SONNTAG (BamS).

Штанмайер отметил, что «большие державы несут большую ответственность».

«В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю», - рассказал он.

По словам Штанмайера, впервые за все годы войны в Сирии появилась «серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле». Причем, по сообщению президента Германии, речь идет о «следующем этапе эскалации в российско-американских отношениях».

Ранее в Госдепе США назвали условие для возвращения к переговорам по Сирии.