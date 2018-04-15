В Госдепе назвали условие для возвращения к переговорам по Сирии

Сирийское правительство должно задекларировать якобы находящееся у него химическое оружие для того, чтобы вернуться к политическому процессу. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступила представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Если они это сделают, мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», - сообщила она.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что своими действиями США, Франция и Великобритания подорвали работу переговорных форматов по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.