Лукашевич обвинил США и их союзников в подрыве переговорных форматов по Сирии

Своими действиями США, Франция и Великобритания подорвали работу переговорных форматов по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Вместе с тем он отметил, что действия американской стороны и их союзников были ничем не спровоцированы.

«США, Великобритания и Франция осуществили вооруженное и ничем не спровоцированное нападение, сознательно не дав шансов дипломатии, подорвав работу переговорных форматов по урегулированию ситуации в Сирии», - сообщил Лукашевич.

Кроме того он подчеркнул, что США и их союзники не стали дожидаться результатов расследования ОЗХО, но и вообще попытались воспрепятствовать им своими действиями.

Ранее сообщалось, что американскому президенту Дональду Трампу может грозить импичмент из-за атаки на Сирию.