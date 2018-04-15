Опубликован рейтинг самых популярных иномарок в России

Автоэксперты опубликовали свежий рейтинг наиболее популярных новых иномарок на российском авторынке. Первые три строчки заняты представителями Корейского автопрома.

На первой строчке расположился Kia Rio. В этом году его показатели уже исчисляются десятками тысяч и равны 25300 реализованных автомобилей, что на 20% превышает результат прошлого года.

Следующие строчки заняли «земляки» Kia — Hyundai Creta и Hyundai Solaris. «Крета» лидирует в списке самых популярных SUV России на протяжении последнего года — за первый квартал 2018 года было продано 15700 экземпляров (на 39% выше, чем годом ранее). Соответственно, результат «Соляриса» — 14400 реализованных единиц (на 14% выше прошлогодних показателей).

На следующих строчках комфортно расположились Volkswagen Polo (11500 машин), Renault Duster (10200), Skoda Rapid (8000), Renault Kaptur (7600), Kia Sportage (7500), Volkswagen Tiguan (7300) и Renault Sandero (7200 автомобилей). Статистику приводит Daily-Motor.

Между тем, ранее эксперты составляли рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями. Они рассказали, какие автопроизводители могут похвастаться высокой надежностью своих моторов, и сформировали ТОП-5 машин с самыми надежными силовыми агрегатами, владельцы которых легко пройдут рубеж в 300 тысяч км пробега без серьезных технических проблем.