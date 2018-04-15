Трамп и Макрон обсудили удары по Сирии

Американский глава Дональд Трамп обсудил в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном удар по Сирии. Об этом сообщили в Белом доме.

Также известно, что обе стороны договорились о сотрудничестве по борьбе с ИГИЛ* (запрещена в РФ).

«Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ* (запрещена в РФ)», - цитирует сообщение РИА Новости.

В субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии. Как позже рассказали в Минобороны РФ, более 100 ракет были выпущены американцами и их союзниками по Сирии.

Глава России Владимир Путин назвал эти удары актом агрессии против суверенного государства. Кроме того, ни местные жители, ни российские военные не подтвердили факта якобы «химатаки» в Сирии, которая и стала «предлогом» для ударов.

*ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная в РФ.