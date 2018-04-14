Названо имя исполнителя нового Терминатора
Новый фильм начнут снимать уже этим летом, однако его сценарий в настоящий момент засекречен.
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Снимающий фильм о Терминаторе режиссер Тим Миллер назвал имя актера, который исполнит легендарную роль Арнольда Шварценеггера в новой картине.
Как он рассказал в интервью изданию Deadline, новым Терминатором станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна. Он известен по роли Призрачного гонщика из сериала «Агенты Щ.И.Т.».
Также уточняется, что новый фильм начнут снимать уже этим летом, однако его сценарий в настоящий момент засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.
Ранее Шварценеггер предложил Трампу уступить ему президентское кресло.