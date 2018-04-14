Президенты России и Турции обсудили ракетную атаку по Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ракетные удары США и их союзников по Сирии. В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Сирии, обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны.

«Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», — сообщают в Кремле.

В сообщении также отмечается, что российская и турецкая стороны придерживаются позиции активизации двустороннего сотрудничества, направленного на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось о совместном ракетном ударе США, Великобритании и Франции по Сирии. Удар был нанесен по объектам, якобы использовавшимся для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была отражена комплексами сирийских ПВО.