Город Дума перешел под полный контроль сирийской армии

После вывода последней группы боевиков сирийский город Дума в пригороде Дамаска перешел под полный контроль правительственных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования сирийской Армии.

«Вывод последней группы террористов из города Дума, последнего их оплота в Восточной Гуте. Саперы приступили к разминированию», - говорится в сообщении.

Согласно данным командования, после зачистки сирийской Думы - последнего оплота боевиков в Восточной Гуте, под контролем армии оказалась вся территория этого столичного пригорода без исключения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки из Восточной Гуты было выведено более 1,5 тысячи боевиков.