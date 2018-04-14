Пенс рассказал о послании Трампа для России

Россия должна услышать послание президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступил американский вице-президент Майкл Пенс на полях Саммита Америк в Перу. По мнению Пенса, поддержка властей Сирии не приведет к улучшению отношений с Вашингтоном.

«Для России пришло время услышать послание, с которым президент Трамп выступил прошлым вечером. Вас знают по той компании, в которой вы находитесь», - сказал Пенс.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.