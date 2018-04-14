Полковник ПВО рассказал, какова вероятность повторного удара США по Сирии

Высокая эффективность и грамотное построение сирийских систем ПВО заставит США и их союзников дважды подумать, прежде чем ударить по арабской республике еще раз. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал командующий войсками командования специального назначения (2002-2008), генерал-полковник ПВО Юрий Соловьев.

«Никто не знал, откуда они полетят, как полетят, на каких высотах, одиночно или группой и так далее. Поэтому само построение системы ПВО позволило справиться с поставленной задачей. Эти ракеты, они изготавливались тоже в прошлом веке, но постоянно модернизировались. Они очень умные, знают сами, куда им лететь. Поэтому, еще раз, если правильно организовать оборону, то и с ними можно бороться, даже старыми типами зенитных комплексов. Что уж говорить о С-300 и С-400. Это еще раз говорит о надежности оружия, изготовленного в Союзе и модернизированного уже в России», - рассказал Юрий Соловьев.

В субботу системы противовоздушной обороны арабской республики перехватили большую часть крылатых ракет, выпущенных США и их союзниками, а именно 71 ракету из 103. И хотя в Пентагоне упорно это отрицают, называя свои ночные стрельбы образцовыми, факты говорят сами за себя. Ракеты стоимостью до полутора миллионов долларов каждая, сбивали из модернизированных комплексов ПВО, произведенных еще в Советском Союзе. Это подтверждают данные систем объективного контроля российских военных на базах Тартус и Хмеймим. Силы коалиции предусмотрительно обошли зону их ответственности. К тому же, сами обломки крылатых ракет сегодня показали в эфире многие телеканалы. В результате сирийские военные аэродромы - одни из стратегических целей для ракет Tomahawk - почти не пострадали.