Вице-президент США призвал Россию осудить химатаку в Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс предложил России осудить химатаку в сирийской Думе как совершенную сирийским правительством.

«Настало время для России вернуться в семью наций (защищающих миропорядок), осудить химическую атаку в Сирии. И Россия, и Иран находятся на неверном историческом пути», — сказал Пенс во время своего турне в Латинскую Америку, передает РИА Новости.

Ранее западные страны обвинили Дамаск в химической атаке на сирийскую Думу, город в Восточной Гуте, несмотря на то, что Россия еще в начале марта предупреждала мировое сообщество о готовящейся провокации.

МИД России заявил, что цель фальсификации с химатакой – вывести из под удара террористов.

В ночь на 14 апреля вооруженные силы США и Великобритании подвергли Сирию ракетно-бомбовым ударам. По целям на сирийской земле были выпущены 103 ракеты, из которых 71 сбила сирийская ПВО.