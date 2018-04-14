Минометные обстрелы Дамаска боевиками возобновились: есть жертвы
По данным Центра, вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен.
Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Центр по примирению в Сирии сообщил о возобновлении минометных обстрелов Дамаска и его пригородов боевиками.
При этом, гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам. По данным Центра, вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен.
«Уехали последние 3 976 боевиков с членами семей, всего выехали 21 145 человек», - говорится в сообщении Центра.