Минометные обстрелы Дамаска боевиками возобновились: есть жертвы

Центр по примирению в Сирии сообщил о возобновлении минометных обстрелов Дамаска и его пригородов боевиками.

При этом, гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам. По данным Центра, вывод боевиков из сирийской Думы полностью завершен.