Трампу может грозить импичмент из-за атаки на Сирию

В американском Конгрессе заговорили о том, что из-за атаки на Сирию Дональду Трампу может грозить импичмент за грубое нарушение американского законодательства. Согласно ему, президент США может применить против кого-то вооруженные силы только с разрешения Капитолия. Исключение – внезапное нападение на сами США – это прописано еще 45 лет назад в Резолюции о военных полномочиях. И даже в этом случае президент обязан в течение 48 часов представить в Конгресс письменные объяснения.

В Конституции США прямо сказано, что если глава государства по личной инициативе, без одобрения сенаторов, решит объявить войну той или иной стране, он автоматически лишается полномочий, его импичмент – это уже формальность.

Фактически Трамп войну Сирии не объявлял, однако и с Конгрессом свои действия не согласовал. Этим, считают аналитики, могут воспользоваться противники Трампа в Конгрессе.