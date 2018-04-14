США считает маловероятным, что оппозиция могла сфальсифицировать химатаку в Сирии

В Администрации США заявили, что считают маловероятной возможность фальсификации оппозицией химической атаки в сирийской Думе, сообщает РИА Новости.

Также заявлено, что США обладают информацией о применении в Думе хлора и зарина.

Ранее США уже обвиняли сирийское правительство в применении химического оружия – зарина – против мирных жителей. Однако в результате были вынуждены признать, что прямых доказательств этому нет.