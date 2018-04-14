В США заявили о желании продолжать общение с Россией и восстановить сотрудничество

США ожидают от России действий по восстановлению сотрудничества по нераспространению и по-прежнему хотят общаться с Россией ради большей стабильности и безопасности в мире. Об этом сообщили в субботу представители вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов в связи с ракетным ударом США, Франции и Великобритании по сирийским правительственным объектам.

По его словам, США обсуждали с сответствующими органами в Москве, как избежать жертв во время удара по Сирии.

«Мы не будем вдаваться в подробности в процесс принятия решения. У нас была целая неделя консультаций президента с его командой по национальной безопасности, а также президента с нашими союзниками», - приводит РИА Новости слова представителя администрации США.

Как отметил представитель администрации, США по-прежнему хотят общаться с Россией ради юольшей стабильности и безопасности в мире.