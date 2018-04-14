Авторы удара по Сирии извращают международное право – Небензя

Авторы удара по Сирии извращают международное право и подменяют понятия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сегодняшнее голосование подтверждает - США, Великобритании и Франция, пост члены Совбеза продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это какая-то дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда. Вы создаете эти мифы и заставляете всех им поверить. Мы вашим мифам противопоставляем факты и реальную картинку происходящего, но вы это ни видеть, ни слышать не хотите, просто игнорируете, что вам говорят, просто придумываете легенду о постоянно ветирующей резолюции СБ России », - отметил Небензя.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции, был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.