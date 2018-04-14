Эксперты ОЗХО начнут работу в Гуте в воскресенье – правительство Сирии

Начало работы экспертов ОЗХО в Восточной Гуте ожидается в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийском правительстве.

«Эксперты уже в Дамаске. Ожидаем, что начнут работу в Гуте, в городе Дума завтра (в воскресенье)», — приводит слова источника агентство.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.