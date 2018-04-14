Удары Запада по Сирии направлены на подрыв работы ОЗХО – постпред при ООН

Удары Запада по Сирии направлены на подрыв работы миссии ОЗХО в стране и на оказание давления на экспертов. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Ранее Джаафари отметил, что эксперты ОЗХО проведут встречу в Дамаске с представителями властей в 19.00 по местному времени.

«Делегация (ОЗХО) все же прибыла в Дамаск сегодня в полдень, и мы проведем встречу через два часа, в семь вчера по местному времени с участием властей Дамаска», - заявил Джаафари.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они